МинТОТ: Корабль Volgo-Balt 214 затонул в Черном море, доставляя уголь из "ЛДНР" в Турцию по приказу РФ

08.01.2019 13:21

Есть версия, что затонувшее в Черном море грузовое судно Volgo-Balt 214 могло перевозить уголь из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в Турцию.

Затонувшее в Черном море грузовое судно Volgo-Balt 214 могло перевозить уголь, добытый на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц опубликовала новую информацию о затонувшем в Черном море грузовом судне Volgo-Balt 214, передает "Диалог.UA".

В частности, предполагается, что данное грузовое судно могло транспортировать уголь, добытый на временно оккупированных территориях Донбасса. А маршрутом его следования был порт Азов (Россия) - порт Самсун (Турция). "Этот российский порт в Ростовской области часто используется для незаконного вывоза угля из оккупированного Донбасса в порты Турции и других стран", - констатировали в ведомстве. Сообщается, что до лета 2017 года судно ходило под российским флагом, сменяя его на флаг государства Сент-Китс и Невис, а с августа 2017-го - команда корабля вывесила флаг Панамы.