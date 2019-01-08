- В Мариуполе совершено нападение на мужчину. Пострадавший в тяжелом состоянии18:20
- В ОРДО заявили об «уничтожении» беспилотника ВСУ под Авдеевкой17:51
- На Донбасс надвигается беда17:38
- На КПВВ на Донетчине работают пункты оказания помощи 16:45
- РФ готовит масштабную провокацию на Донбассе: фейк о "наступлении" ВСУ возле Донецка уже запущен 16:15
- В Донецке люди заблокированы обвалившимся козырьком подъезда. Помощи нет15:48
- Донбасские КПВВ стали больше «штурмовать»15:03
- Житель Авдеевки, попав «на подвал», стал сторонником «ДНР»14:15
- Сотни пеших и километры машин: люди мерзнут в гигантских очередях на постах боевиков в Горловке и Еленовке 14:00
- Жители "ДНР" в Сети активно планируют протесты против оккупантов и ликвидацию ненавистных им боевиков 12:47
МинТОТ: Корабль Volgo-Balt 214 затонул в Черном море, доставляя уголь из "ЛДНР" в Турцию по приказу РФ
Есть версия, что затонувшее в Черном море грузовое судно Volgo-Balt 214 могло перевозить уголь из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в Турцию.
Затонувшее в Черном море грузовое судно Volgo-Balt 214 могло перевозить уголь, добытый на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц опубликовала новую информацию о затонувшем в Черном море грузовом судне Volgo-Balt 214, передает "Диалог.UA".
В частности, предполагается, что данное грузовое судно могло транспортировать уголь, добытый на временно оккупированных территориях Донбасса. А маршрутом его следования был порт Азов (Россия) - порт Самсун (Турция). "Этот российский порт в Ростовской области часто используется для незаконного вывоза угля из оккупированного Донбасса в порты Турции и других стран", - констатировали в ведомстве. Сообщается, что до лета 2017 года судно ходило под российским флагом, сменяя его на флаг государства Сент-Китс и Невис, а с августа 2017-го - команда корабля вывесила флаг Панамы.
Теги: Россия, Донбасс, Турция, судно, Черное море, уголь, затонувший, ДНР, ЛНР
- Переворот в "ДНР": смерть Захарченко "воскресила" прямого конкурента Трапезникова - боевика Ходаковского
- СМИ бьют тревогу: флот РФ перекрыл восточную часть Черного моря - путь в Одессу заблокирован
- Турция «перекрыла кислород» России в Черном море
- Боевик Захарченко заявил, что "ДНР" и раньше поставляла в Россию "десятки тысяч тонн" угля
- Из оккупированного Донбасса в Россию вывезли 1,3 миллиона тонн антрацита, налоги в украинский бюджет не платили
- Американский военный мега-корабль не пропускают в Чёрное море (ВИДЕО)
- В Мариуполе совершено нападение на мужчину. Пострадавший в тяжелом состоянии18:20
- В ОРДО заявили об «уничтожении» беспилотника ВСУ под Авдеевкой17:51
- На Донбасс надвигается беда17:38
- На КПВВ на Донетчине работают пункты оказания помощи 16:45
- РФ готовит масштабную провокацию на Донбассе: фейк о "наступлении" ВСУ возле Донецка уже запущен 16:15
- В Донецке люди заблокированы обвалившимся козырьком подъезда. Помощи нет15:48
- Донбасские КПВВ стали больше «штурмовать»15:03
- Житель Авдеевки, попав «на подвал», стал сторонником «ДНР»14:15
- Сотни пеших и километры машин: люди мерзнут в гигантских очередях на постах боевиков в Горловке и Еленовке 14:00
- Суд Львова приговорил к 10 годам лишения свободы украинца-боевика "ЛНР"13:45
- Эти знаки Зодиака постоянно за все оправдываются18:55
- Оккупанты столкнулись с полным крахом на «стройке века» в аннексированном Крыму18:38
- В Мариуполе совершено нападение на мужчину. Пострадавший в тяжелом состоянии18:20
- Морозы и осадки: синоптики предупредили об ухудшении погоды до конца недели18:03
- В ОРДО заявили об «уничтожении» беспилотника ВСУ под Авдеевкой17:51
- На Донбасс надвигается беда17:38
- В Германии персонал трех аэропортов готовится объявить забастовку. Под угрозой два рейса в Киев17:20
- Россия выставила на границе с Украиной дополнительный пограничный пост17:02
- На КПВВ на Донетчине работают пункты оказания помощи 16:45
- Скандал в ВСУ, задержано руководство: что происходит16:30
- Эти знаки Зодиака постоянно за все оправдываются18:55
- «Доступные лекарства». Как можно получить бесплатные медикаменты14:30
- Медики рассказали, кому ни в коем случае нельзя употреблять имбирь09:48
- Названы пары знаков зодиака с самой большой совместимостью09:31
- Стало известно, какие популярные продукты могут ускорить старение20:55
- Популярная японская диета поможет резко похудеть20:28
- Статус ребенка, пострадавшего от войны на Донбассе: Заявление можно подать в ЦПАУ Мариуполя18:07
- Какие черты характера могут передаваться по наследству16:24
- Как быстро вылечить целлюлит: названы эффективные средства22:37
- 5 ошибок, которые надо избегать во время мытья рук зимой21:37
- Никогда не выбрасывайте проросший чеснок: есть причина
- Люди Медведчука прибыли в "ДНР" для "переговоров": СМИ озвучили цель скандального визита
- "Оцените глубину дыры, в которую ввергли Донбасс "защитники"", - в Сети высмеяли "достижение" "Центробанка ДНР"
- Батюшка Московского патриархата из Донецка с пулеметом пошел против Украины
- «ДНР» начнет штрафовать за просроченные техпаспорта
- В Донецке поражены ценами на мясо после Нового года: "Цены дурдом, где же обещанная стабилизация"
- Ситуация на блокпостах: Загружена Еленовка, очередь на «Каргиле» движется крайне медленно
- Не поможет даже Керченский мост: появился мрачный прогноз по Крыму
- Ситуация на блокпостах ОРДО: на Еленовке машин мало, Перлына пропускает плохо
- На Донбассе будет "жарко": названа дата и причина возможного обострения