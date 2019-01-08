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На Донбасі новоприбулим російським офіцерам терміново штампують "паспорти Л-ДНР"

08.01.2019 15:58
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На Донбасі новоприбулим російським офіцерам терміново штампують "паспорти Л-ДНР"

Російське окупаційне командування посиленно приховує чергову ротацію російських офіцерів на керівних посадах у складі з'єднань і частин "1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК" ЗС РФ
Про це повідомляє Depo.Донбас з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Зокрема повідомляється, що під час ротації російські кадрові військовослужбовці перетинають неконтрольовані Україною ділянки українсько-російського кордону під безпосереднім керівництвом спецслужб Росії.
"Для уникнення витоку інформації про перебування на окупованих територіях Донецької та Луганської областей кадрових російських військовослужбовців та найманців - громадян РФ, вказаним категоріям осіб у найкоротші терміни оформлюються паспорти "республік", у першу чергу офіцерам ЗС РФ", - йдеться у повідомленні



Теги: Донбасс, россияне, паспорт, офицеры, ДНР, ЛНР
 
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