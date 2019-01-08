Новая «власть ДНР» лишила вдову Захарченко «законного наследства»

08.01.2019 20:02

После убийства экс-главаря «ДНР» Александра Захарченко все его наследство и бизнес, который контролировал убитый главарь, полностью перешло под «внешний контроль» действующей власти.

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на источники, передает donpress.com.

По информации источника, близкого к «народному совету», вдову экс-главаря ОРДО Наталью Захарченко и их детей сейчас обеспечивает «ДНР, а все, что Захарченко контролировал, забрала «новая власть». Источник отмечает:

«Активы Захарченко передали под контроль зампредов. Из ключевого — под Мартыновым теперь Шахтерская птицефабрика, Антонов контролирует оптовую и розничную торговлю топливом».

Еще один источник уточнил:

«У меня еженедельно список переданного под Игоря Мартынова в телефоне пополняется: лакокрасочное предприятие в Горловке, птицефабрика в Шахтерске, поставки металлолома. При этом Александр Тимофеев („Ташкент“) свои экономические позиции сохранил, главная из них — контроль за производством на фабриках в Донецке и Дебальцеве контрафактных сигарет, их сбытом и контрабандой в Россию».