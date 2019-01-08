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"Оцените глубину дыры, в которую ввергли Донбасс "защитники"", - в Сети высмеяли "достижение" "Центробанка ДНР"

08.01.2019 12:03
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"Оцените глубину дыры, в которую ввергли Донбасс "защитники"", - в Сети высмеяли "достижение" "Центробанка ДНР"

Соцсети смеются над мизерными денежными переводами в главном банке "республики". На новость в одном из сепаратистских изданий Донецка обратил внимание украинский журналист и блогер Денис Казанский.

В сообщении сказано, что так называемый "Центробанк", который является единственным "банком" на территории "ДНР" в прошлом году осуществил денежные переводы на сумму около 23 миллионов рублей, передает "Диалог.UA".

Казанский призвал вдуматься в указанную цифру и оценить глубину дыры, в которой оказался захваченный Донбасс с приходом "защитников".

Плоды "суверенитета республики" вызвали у пользователей Сети смех. Комментаторы начали шутить, что Азаров в свое время в неделю крал больше денег, чем "банк" террористов перевел за 2018 год.



Теги: Донецк, Донбасс, деньги, банк, центробанк, ДНР, террористы, соцсети
 
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