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Архив - Донецкая область

"Только пилят деньги из РФ и воруют", - боевики "ДНР" не чистят дороги и мучают людей в адских снежных заносах

08.01.2019 14:35
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"Только пилят деньги из РФ и воруют", - боевики "ДНР" не чистят дороги и мучают людей в адских снежных заносах

На территории временно оккупированной Донецкой области происходит настоящий транспортный коллапс, так как снегоуборочные работы попросту не ведутся. В Сети появляются сообщения жителей ОРДЛО о бездействии оккупационных властей в условиях снежных заносов в захваченном Донецке и близлежащих населенных пунктах, передает "Диалог.UA".
"Неожиданно в средине января пришла зима, резервы по топливу в ведомствах не сформированы, "минтранс" и "автодор" ни к чему не готовы, не догадываются, что кроме распила денег с железной дороги через ремонты двигателей ещё чем-то надо заниматься", - пишут на канале "Донецкий абориген". Также в сообщении утверждается, что сумма задолженности перед поставщиками у "автодора" превышает 80 миллионов рублей, а несвоевременная чистка дорожных участков приведет к еще большим затратам. "И в это время сотни граждан в силу бытовых потребностей попадают в снежную ловушку. Вопрос, где наша команда кризис мейкеров? Или без массовой волны в медийном поле работать не получается?" - добавляют на канале.



Теги: Донбасс, дороги, заносы, ДНР, боевики
 
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