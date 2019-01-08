Главная / Новости / Донецкая область / В «ДНР» и «ЛНР» рассказали, сколько человек удалось вытащить из снежных заносов
Последние новости раздела
- Жителям неподконтрольной Горловки предложили вооружиться лопатами21:41
- Первый уровень опасности: На Донбассе объявлено штормовое предупреждение21:20
- Россия подготовила для ОРДО «концепцию геополитического развития»21:04
- Из мариупольского зоопарка сбежал хищник (ФОТО)20:20
- В Мариуполе совершено нападение на мужчину. Пострадавший в тяжелом состоянии18:20
- В ОРДО заявили об «уничтожении» беспилотника ВСУ под Авдеевкой17:51
- На Донбасс надвигается беда17:38
- На КПВВ на Донетчине работают пункты оказания помощи 16:45
- РФ готовит масштабную провокацию на Донбассе: фейк о "наступлении" ВСУ возле Донецка уже запущен 16:15
- В Донецке люди заблокированы обвалившимся козырьком подъезда. Помощи нет15:48
В «ДНР» и «ЛНР» рассказали, сколько человек удалось вытащить из снежных заносов
08.01.2019 12:19
Вчера из-за сильного снега на дорогах между населенными пунктами в неподконтрольных украинским властям районах в снежных заносах застряли автомобили.
По информации «МЧС» при группировке «ЛНР», спасателями из снежных заносов было извлечено 84 автомобиля, в которых находились 219 человек, передают novosti.dn.ua.
Из сводки «МЧС ДНР» известно, что удалось извлечь по меньшей мере 12 автомобилей различной грузоподъемности, в которых находилось 78 человек.
Вчера движение на дорогах Донбасса было затруднено из-за погодных условий. Движение транспорта ограничивалось как на подконтрольной властям территории, так и не на неподконтрольной.
Теги: Донбасс, авто, спасатели, снег, снегопад, МЧС, заносы, ДНР, ЛНР
Читайте также:
- Снежные роды и "вездеходы". В Донбассе спецтехника не успевала за стихией
- За выходные спасатели МЧС "откопали" из снега почти 70 машин (ФОТО)
- Дороги области расчищены и открыты
- Снег "взял в плен" семь автомобилей
- Спасатели Донецкой области круглые сутки достают из снега застрявшие автомобили
- Дороги Донетчины очистили от снега
- Жителям неподконтрольной Горловки предложили вооружиться лопатами21:41
- Первый уровень опасности: На Донбассе объявлено штормовое предупреждение21:20
- Россия подготовила для ОРДО «концепцию геополитического развития»21:04
- Из мариупольского зоопарка сбежал хищник (ФОТО)20:20
- В Мариуполе совершено нападение на мужчину. Пострадавший в тяжелом состоянии18:20
- В ОРДО заявили об «уничтожении» беспилотника ВСУ под Авдеевкой17:51
- На Донбасс надвигается беда17:38
- На КПВВ на Донетчине работают пункты оказания помощи 16:45
- РФ готовит масштабную провокацию на Донбассе: фейк о "наступлении" ВСУ возле Донецка уже запущен 16:15
- В Донецке люди заблокированы обвалившимся козырьком подъезда. Помощи нет15:48
- Коммунальный ад-2019: правительство показало новые тарифы, украинцы хватаются за сердце22:35
- Названа самая распространенная болезнь после новогодних праздников22:10
- Жителям неподконтрольной Горловки предложили вооружиться лопатами21:41
- Первый уровень опасности: На Донбассе объявлено штормовое предупреждение21:20
- Россия подготовила для ОРДО «концепцию геополитического развития»21:04
- Вся РФ в недоумении: Путин открыл в Калининграде газовую "дыру" с убытками в десятки миллиардов в год 20:55
- Климкин удивил заявлением о вступлении Украины в НАТО и ЕС20:38
- Из мариупольского зоопарка сбежал хищник (ФОТО)20:20
- Супрун объяснила украинцам, как самостоятельно отличить грипп от простуды20:00
- Россия стянула в Крым тысячи военных 19:45
- Названа самая распространенная болезнь после новогодних праздников22:10
- Супрун объяснила украинцам, как самостоятельно отличить грипп от простуды20:00
- Эти знаки Зодиака постоянно за все оправдываются18:55
- «Доступные лекарства». Как можно получить бесплатные медикаменты14:30
- Медики рассказали, кому ни в коем случае нельзя употреблять имбирь09:48
- Названы пары знаков зодиака с самой большой совместимостью09:31
- Стало известно, какие популярные продукты могут ускорить старение20:55
- Популярная японская диета поможет резко похудеть20:28
- Статус ребенка, пострадавшего от войны на Донбассе: Заявление можно подать в ЦПАУ Мариуполя18:07
- Какие черты характера могут передаваться по наследству16:24
- Никогда не выбрасывайте проросший чеснок: есть причина
- Люди Медведчука прибыли в "ДНР" для "переговоров": СМИ озвучили цель скандального визита
- "Оцените глубину дыры, в которую ввергли Донбасс "защитники"", - в Сети высмеяли "достижение" "Центробанка ДНР"
- Батюшка Московского патриархата из Донецка с пулеметом пошел против Украины
- «ДНР» начнет штрафовать за просроченные техпаспорта
- В Донецке поражены ценами на мясо после Нового года: "Цены дурдом, где же обещанная стабилизация"
- Ситуация на блокпостах: Загружена Еленовка, очередь на «Каргиле» движется крайне медленно
- Не поможет даже Керченский мост: появился мрачный прогноз по Крыму
- Ситуация на блокпостах ОРДО: на Еленовке машин мало, Перлына пропускает плохо
- На Донбассе будет "жарко": названа дата и причина возможного обострения