В «ДНР» и «ЛНР» рассказали, сколько человек удалось вытащить из снежных заносов

08.01.2019 12:19

Вчера из-за сильного снега на дорогах между населенными пунктами в неподконтрольных украинским властям районах в снежных заносах застряли автомобили.

По информации «МЧС» при группировке «ЛНР», спасателями из снежных заносов было извлечено 84 автомобиля, в которых находились 219 человек, передают novosti.dn.ua.

Из сводки «МЧС ДНР» известно, что удалось извлечь по меньшей мере 12 автомобилей различной грузоподъемности, в которых находилось 78 человек.

Вчера движение на дорогах Донбасса было затруднено из-за погодных условий. Движение транспорта ограничивалось как на подконтрольной властям территории, так и не на неподконтрольной.