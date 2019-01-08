В Донецке поражены ценами на мясо после Нового года: "Цены дурдом, где же обещанная стабилизация"

08.01.2019 08:46

В "ДНР" после Нового года снова поднялись цены, особенно повышение сказалось на мясной продукции.

В соцсетях дончане проклинают боевиков и говорят, что так называемые "власти" ОРДО их снова обманули. В пабликах под кадрами ведутся жаркие обсуждения, жители "ДНР" констатируют, что никакой стабилизации, обещанной оккупантами перед праздниками, не случилось, передает "Диалог.UA".

В одном из донецких пабликов появились фото прилавка магазина в микрорайоне Донском Пролетарского района Донецка. Кадры были сделаны вчера, 6 января.

Жители возмущены ценами на мясо, и констатируют, что есть города в ОРДО, где стоимость еще выше, чем в Донецке. "Где же обещанная стабилизация цен ???? АУУУУ, стабилизация, где ты заблудилась?" "Пусть наше руководство поживет с нашими зарплатами!", - пишут в соцсетях жители "ДНР".