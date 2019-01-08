В ОРДЛО российским военным оформляют «паспорта ЛДНР»

08.01.2019 22:31

На неподконтрольной Украине части Донбасса военным РФ местная «власть» оформляет «паспорта» «ДНР» и «ЛНР».

Об этом заявили в ГУР МОУ, передает donpress.com.

По данным украинской разведки, российское оккупационное командование усиливает меры по сокрытию новой ротации российских офицеров на руководящих должностях в составе соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. Как стало известно, в ходе ротации российские кадровые военнослужащие пересекают неконтролируемые Украиной участки российско-украинской границы под непосредственным руководством спецслужб РФ.

В ГУР МОУ добавили:

«Кроме того, во избежание утечки информации о пребывании на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей кадровых российских военнослужащих и наемников — граждан РФ, указанным категориям лиц в кратчайшие сроки оформляются паспорта т. н. «республик», в первую очередь для офицеров ВС РФ ».