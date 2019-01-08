В ОРДО назвали дороги, на которых из-за непогоды ограничено движение

08.01.2019 12:59

Сегодня утром на неподконтрольной Украине территории Донецкой области временно ограничено движение транспортных средств на участках автомобильных дорог общего пользования:

Н-21 Старобельск — Луганск — Красный Луч — Макеевка — Донецк, Т-05−17 Енакиево — Шахтерск — Амвросиевка, С51 716 От /Т-05−17/ - Терновое — Петровское, С51 730 От /Н-21/ - Мануйловка — Дмитровка, с перенаправлением транспортных потоков по автомобильным дорогам Н-21 Старобельск — Луганск — Красный Луч — Макеевка — Донецк, Т-05−07 Донецк — Харцызск — Амвросиевка — КПП «Успенка», Т-05−22 От а.д. /Н-21/ - подъезд к Саур Могиле. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ.

Отмечается, что для расчистки от заносов автомобильных дорог общего пользования привлечено от коммунальных предприятий 13 единиц техники и 13 человек. На дорогах ОРДО работают 188 единиц техники, 188 человек.

Источник: donpress.com