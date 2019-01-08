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В ОРДО назвали дороги, на которых из-за непогоды ограничено движение
Сегодня утром на неподконтрольной Украине территории Донецкой области временно ограничено движение транспортных средств на участках автомобильных дорог общего пользования:
Н-21 Старобельск — Луганск — Красный Луч — Макеевка — Донецк, Т-05−17 Енакиево — Шахтерск — Амвросиевка, С51 716 От /Т-05−17/ - Терновое — Петровское, С51 730 От /Н-21/ - Мануйловка — Дмитровка, с перенаправлением транспортных потоков по автомобильным дорогам Н-21 Старобельск — Луганск — Красный Луч — Макеевка — Донецк, Т-05−07 Донецк — Харцызск — Амвросиевка — КПП «Успенка», Т-05−22 От а.д. /Н-21/ - подъезд к Саур Могиле. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ.
Отмечается, что для расчистки от заносов автомобильных дорог общего пользования привлечено от коммунальных предприятий 13 единиц техники и 13 человек. На дорогах ОРДО работают 188 единиц техники, 188 человек.
Источник: donpress.com
Теги: Донбасс, движение, Донецкая область, непогода, транспорт, ограничение, дороги, заносы
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