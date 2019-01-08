В соцсетях сообщают о ситуации на дорогах в «ДНР»: Стояли хлебовозки, «скорая» и легковые

08.01.2019 09:28

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области в связи с погодными условиями сохраняется сложная обстановка на дорогах. Со стороны «властей» помощь застрявшим в снегу минимальна либо не оказывается вовсе.

Об этом местные жители сообщают в социальных сетях, передает dnews.dn.ua.

«Между Докучаевском и Еленовкой – сумасшедшие переметы. И знание телефонов МЧС оказалось до одного места. Около 30 легковых машин, автобус, хлебовозки, "скорая" – все стояли, занесенные снегом. Прислали трактор МТЗ и все», – пишет автор поста поздно вечером 7 января.

Он сообщает, что технику дали местные фермеры и дорожники из Еленовки. «Благодаря всем этим людям удалось всех спасти. Дорогу очень сильно заметает. Машины организованной колонной едут за тракторами к населенному пункту, а за колонной моментально снова все заметает», – описывает ситуацию очевидец.

В соцсетях люди обсуждают отсутствие помощи со стороны «властей». Одни считают, что люди сами виноваты и им «власти» помогать не должны. Другие с этим не согласны:

Мария: «А где легион при МЧС, расформировали? Они бы могли отвести людей по домам, а транспортные средства потом бы вытащили»;

Глеб: «Боевое подразделение должно выполнять функцию такси? Легион сейчас в составе управления народной милиции»;

Мария: «Во-первых, такси не проедет, раз автобусы застряли, во-вторых, говорят, что таксисты подняли цены из-за снегопада. Я имела в виду, что на военной технике могли бы вывезти людей и бесплатно. Ведь людям, оказавшим в беде, тупо надо сходить в туалет и скорее попасть в теплое помещение. А состав МЧСников надо увеличить, иначе так и будут "помогать" людям»;

Вадим: «Мозги на новогодних каникулах включайте – и не будет проблем. Всех баранов предупреждали сидеть дома, а не шарахаться где попало, чтобы потом не визжать, как свиньи: дайте трактор»;

Галина: «Свиньи, бараны? Это, по-вашему, подходящее название для скорой, автобуса и хлебовозки? Вот был бы прикол, если бы никто из этих водителей не выехал на работу».

Также местные жители сообщают, что с Амвросиевки на Иловайск пошло движение в 22:40.

Кроме того, в направлении Харцызска и Горловки по дороге можно проехать:

Иван: «В Харцызске в 22:30 на посту сказали, что дождь идет (темп. -7). В целом до Зугрэса нормально, если не торопиться. Потом не знаю. В Донецке на объездную (из Макеевки) лучше не соваться, напротив Ашана перемет конкретный, пробиться можно было, в 21:00. А дальше на глазах заметает с полей колею, в паре мест до Объединенного чуть не застрял. Обратно поехал через город»;

Андрей: «Как дорога в Горловку? Кто-то ездил?»;

Мария: «Как всегда, отсутствует, но МЧС не рекомендовал»;

Владимир: «Я сегодня (7 января – прим. ред.) ездил из Ясиноватой, была более-менее, с 10:00 до 15:00».

В «МЧС ДНР» при этом уверяют, что утром 7 января «автодороги государственного и местного значения расчищены, заторов нет». При этом в «МЧС» уточняют, что есть исключения – часть дорог не расчищена. «В Шахтерском р-не: Саур-Могила – с. Степановка; в Енакиево: Ждановка-Кировское; в Амвросиевском р-не: Григорьевка, Кутейниково, Осыково, автодорога на КПП "Успенка"; в Старобешевском р-не: с. Раздольное; в Тельмановском р-не: Таврическое, Николаевка, Запорожец, Дерсово, Зеленый Гай, Новоалександровка, Котляревское. От государственных и коммунальных предприятий на автомобильных дорогах общего пользования привлечено 17 единиц техники, 17 человек; на дорогах населенных пунктов привлечено 180 единиц техники, 180 человек», – перечисляют в «ДНР».