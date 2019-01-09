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Боевики «ДНР» провели облаву. Задержаны более 180 человек
09.01.2019 08:43
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области проводят облавы, во время которых задерживают мирных граждан. За три дня, в том числе и Рождество, задержаны более 180 человек. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области провели трехдневную облаву – с 5 по 7 января за нарушение комендантского часа полицейские задержали 185 граждан.
При этом с 6 на 7 января в связи с празднованием Рождества, якобы, был отменен комендантский час.
Теги: Донбасс, ДНР, боевики
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