"Иуда, ты получил из России оружие и стал убивать своих же..." - Казанский про предательство Ходаковского

09.01.2019 12:15

Один из первых главарей "ДНР" Александр Ходаковский, который в начале войны на Донбассе перешел на сторону России и предал Украину, внезапно решил порассуждать о морали и намекнуть на "торжество фашизма" в Украине.

Однако известный украинский журналист Денис Казанский эффектно размазал Ходаковского и поставил предателя на место.

Пост Казанского вызвал активную поддержку у украинцев, которые отмечают очень точные и правильные слова блогера в адрес предавшего Украину Ходаковского.

В своем посте наемник "ДНР" задается вопросом, почему россияне и украинцы жили в одной стране, однако в 2014 году начали войну. В ответ на это Казанский безжалостно поставил предателя на место реальной причиной войны. ""Почему мы воюем", спрашивает Ходаковский.

А потому что ты, иудушка СБУшная, сколотил банду, получил из России оружие и стал мародерствовать, грабить и убивать своих же сограждан, которые с тобой на одном языке говорят. Вот почему. Не было бы войны без таких, как ты", - написал Казанский.



Источник: www.dialog.ua