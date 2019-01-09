Из мариупольского зоопарка сбежал хищник (ФОТО)

09.01.2019 20:20

Мариупольские патрульные совместно с сотрудниками зоопарка отлавливали пернатого беглеца. Об этом сообщается на странице в Facebook Патрульной полиции в Донецкой области.

Жители Кальмиусского района остановили экипаж патрульной полиции и сообщили о необычной ситуации: на снегу в парковой зоне сидел беркут, предположительно, сбежавший из зоопарка, расположенного неподалеку.

«Прибыв в зоопарк, полицейские встретились с работниками, которые подтвердили, что утром недосчитались одного жителя», - отметили в сообщении.

Сотрудниц зоопарка доставили к месту нахождения хищной птицы и уже через некоторое время совместными усилиями птицу вернули в «Парк дикой природы».

Источник: mrpl.city