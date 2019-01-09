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Архив - Донецкая область

Первый уровень опасности: На Донбассе объявлено штормовое предупреждение

09.01.2019 21:20
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Первый уровень опасности: На Донбассе объявлено штормовое предупреждение

В восточных и южных областях Украины в течение двух следующих дней, 10 и 11 января, ожидается ухудшение погодных условий: сильный ветер, метели, снег с дождем, местами гололед. Об этом сегодня, 9 января, сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по информации синоптиков, 10 января в южных, днем ​​и в восточных областях порывы ветра 15-20 м/с, метели. В Одесской, Николаевской, Херсонской областях снег с переходом в дождь, местами значительные осадки, гололед и налипание мокрого снега. В Запорожской области – значительный снег.

Что касается 11 января, то в Украине, кроме запада и севера, порывы ветра 15-20 м/с. В центральных и восточных областях – мокрый снег и дождь, местами гололед. В Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях местами значительный мокрый снег, метели (прирост снежного покрова 10-15 см). В южных областях осадки преимущественно в виде дождя.

Отмечается, что осложнения погодных условий соответствуют первому (желтом) уровню опасности.

 

Источник: https://dnews.dn.ua 



Теги: Донбасс, погода, штормовое предупреждение
 
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