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В Мариуполе совершено нападение на мужчину. Пострадавший в тяжелом состоянии
В Мариуполе разыскивают злоумышленника, который жестоко избил мужчину. Пострадавший в тяжелом состоянии.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Донецкой области.
"В Кальмиусском районе Мариуполя совершено нападение на мужчину. Пострадавший жестоко искалечен. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в местной больнице. Развернуты неотложные оперативно-розыскные мероприятия", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, сегодня, 9 января, неизвестный чуть не убил жителя Мариуполя, который возвращался домой. Злоумышленник напал с металлическим предметом сзади. У мужчины изуродованное лицо, тяжелые травмы конечностей. Сейчас за его жизнь борются медики.
В полиции также подчеркнули, что раскрытие преступления взято под личный контроль руководства ГУНП в Донецкой области. Задействован личный состав уголовного розыска областного главка.
"Досудебное расследование осуществляется по факту причинения тяжких телесных повреждений (ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины)", - сообщили в полиции.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, мужчина, нападение
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