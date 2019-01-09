Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Мариуполе совершено нападение на мужчину. Пострадавший в тяжелом состоянии

09.01.2019 18:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Мариуполе совершено нападение на мужчину. Пострадавший в тяжелом состоянии

В Мариуполе разыскивают злоумышленника, который жестоко избил мужчину. Пострадавший в тяжелом состоянии.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Донецкой области.

"В Кальмиусском районе Мариуполя совершено нападение на мужчину. Пострадавший жестоко искалечен. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в местной больнице. Развернуты неотложные оперативно-розыскные мероприятия", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, сегодня, 9 января, неизвестный чуть не убил жителя Мариуполя, который возвращался домой. Злоумышленник напал с металлическим предметом сзади. У мужчины изуродованное лицо, тяжелые травмы конечностей. Сейчас за его жизнь борются медики.

В полиции также подчеркнули, что раскрытие преступления взято под личный контроль руководства ГУНП в Донецкой области. Задействован личный состав уголовного розыска областного главка.

"Досудебное расследование осуществляется по факту причинения тяжких телесных повреждений (ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины)", - сообщили в полиции.

 

Источник: https://www.0629.com.ua 



Теги: Донбасс, Мариуполь, мужчина, нападение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх