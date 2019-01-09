В Мариуполе совершено нападение на мужчину. Пострадавший в тяжелом состоянии

09.01.2019 18:20

В Мариуполе разыскивают злоумышленника, который жестоко избил мужчину. Пострадавший в тяжелом состоянии.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Донецкой области.

"В Кальмиусском районе Мариуполя совершено нападение на мужчину. Пострадавший жестоко искалечен. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в местной больнице. Развернуты неотложные оперативно-розыскные мероприятия", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, сегодня, 9 января, неизвестный чуть не убил жителя Мариуполя, который возвращался домой. Злоумышленник напал с металлическим предметом сзади. У мужчины изуродованное лицо, тяжелые травмы конечностей. Сейчас за его жизнь борются медики.

В полиции также подчеркнули, что раскрытие преступления взято под личный контроль руководства ГУНП в Донецкой области. Задействован личный состав уголовного розыска областного главка.

"Досудебное расследование осуществляется по факту причинения тяжких телесных повреждений (ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины)", - сообщили в полиции.

Источник: https://www.0629.com.ua