В ОРДО заявили об «уничтожении» беспилотника ВСУ под Авдеевкой

09.01.2019 17:51

Подразделения НВФ заявили, что уничтожили в районе прифронтовой Авдеевки Донецкой области беспилотник ВСУ. Об этом сегодня сообщил «начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР» Даниил Безсонов.

Представитель ОРДО отметил:

«В районе северо-восточнее Авдеевки нашими дежурными средствами противовоздушной обороны зафиксирован и уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат типа „Фантом“».

По его словам, сбитый беспилотник якобы принадлежит «командованию 93-й механизированной бригады, который она использовала для разведки района.» представитель УНМ.

Источник: https://donpress.com