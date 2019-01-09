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Житель Авдеевки, попав «на подвал», стал сторонником «ДНР»
В прифронтовой Авдеевке (Донецкая обл.) 48-летний местный житель признался, что некоторое время входил в незаконные вооруженные формирования «ДНР». Об этом сегодня, 9 января, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.
«48-летний житель Авдеевки летом 2014 года попал в плен к бандформированию, а затем и сам стал его участником. После непродолжительной службы в рядах армии «ДНР», человек разочаровался и покинул ее. Пожалев о своем поступке, бывший наемник с повинной пришел в полицию», – говорится в сообщении.
Отмечается, что местный житель обратился в дежурную часть Авдеевского отделения полиции с признанием 8 января. «Мужчина рассказал, что в июле 2014 года прямо на улице его схватили неизвестные люди и привезли в подвал одного из административных зданий. Там находилось еще несколько пленных, вместе с которыми в дальнейшем он, под наблюдением боевиков, укреплял один из блокпостов, расположенных неподалеку от Авдеевки», – сообщают в полиции.
«Опасаясь физической расправы со стороны "командира" с позывным "Душман", авдеевец вступил в ряды "армии ДНР". В его обязанности входило поддержание порядка на территории расположения "воинской части", а также сопровождение и контроль за пленными во время укрепления блокпостов. Военную форму и оружие мужчина не получал», – добавили в ведомстве.
После того, как Авдеевку взяли под контроль украинские военные, местный житель остался в городе и все это время вел скрытый образ жизни. «Услышав из СМИ, что закон предусматривает освобождение от уголовной ответственности экс-боевиков, которые не совершали тяжких преступлений, бывший участник НВФ пришел в местное отделение полиции», – отмечают правоохранители.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 260 «Создание незаконных вооруженных формирования и участие в них» Уголовного кодекса Украины. Проводятся следственные действия.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, Авдеевка, ДНР, ЛНР
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