Житель Авдеевки, попав «на подвал», стал сторонником «ДНР»

09.01.2019 14:15

В прифронтовой Авдеевке (Донецкая обл.) 48-летний местный житель признался, что некоторое время входил в незаконные вооруженные формирования «ДНР». Об этом сегодня, 9 января, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«48-летний житель Авдеевки летом 2014 года попал в плен к бандформированию, а затем и сам стал его участником. После непродолжительной службы в рядах армии «ДНР», человек разочаровался и покинул ее. Пожалев о своем поступке, бывший наемник с повинной пришел в полицию», – говорится в сообщении.

Отмечается, что местный житель обратился в дежурную часть Авдеевского отделения полиции с признанием 8 января. «Мужчина рассказал, что в июле 2014 года прямо на улице его схватили неизвестные люди и привезли в подвал одного из административных зданий. Там находилось еще несколько пленных, вместе с которыми в дальнейшем он, под наблюдением боевиков, укреплял один из блокпостов, расположенных неподалеку от Авдеевки», – сообщают в полиции.

«Опасаясь физической расправы со стороны "командира" с позывным "Душман", авдеевец вступил в ряды "армии ДНР". В его обязанности входило поддержание порядка на территории расположения "воинской части", а также сопровождение и контроль за пленными во время укрепления блокпостов. Военную форму и оружие мужчина не получал», – добавили в ведомстве.

После того, как Авдеевку взяли под контроль украинские военные, местный житель остался в городе и все это время вел скрытый образ жизни. «Услышав из СМИ, что закон предусматривает освобождение от уголовной ответственности экс-боевиков, которые не совершали тяжких преступлений, бывший участник НВФ пришел в местное отделение полиции», – отмечают правоохранители.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 260 «Создание незаконных вооруженных формирования и участие в них» Уголовного кодекса Украины. Проводятся следственные действия.

Источник: https://dnews.dn.ua