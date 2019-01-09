- Жителям неподконтрольной Горловки предложили вооружиться лопатами21:41
- Первый уровень опасности: На Донбассе объявлено штормовое предупреждение21:20
- Россия подготовила для ОРДО «концепцию геополитического развития»21:04
- Из мариупольского зоопарка сбежал хищник (ФОТО)20:20
- В Мариуполе совершено нападение на мужчину. Пострадавший в тяжелом состоянии18:20
- В ОРДО заявили об «уничтожении» беспилотника ВСУ под Авдеевкой17:51
- На Донбасс надвигается беда17:38
- На КПВВ на Донетчине работают пункты оказания помощи 16:45
- РФ готовит масштабную провокацию на Донбассе: фейк о "наступлении" ВСУ возле Донецка уже запущен 16:15
- В Донецке люди заблокированы обвалившимся козырьком подъезда. Помощи нет15:48
Жители "ДНР" в Сети активно планируют протесты против оккупантов и ликвидацию ненавистных им боевиков
Сторонники сепаратистов публично жалуются на преступления оккупационных властей в захваченном Донецке и планируют расправу над главарями боевиков "ДНР".
Жители временно оккупированной части Донбасса активно сокрушаются в социальных сетях о разгуле преступности и бесепредела со стороны боевиков "ДНР", передает "Диалог".
Более того, на сепаратистов и местных "властей" жалуются даже заядлые поклонники "псевдореспублики", которые поддерживал сепаратистские настроения.
Иными словами, в фейковой "републике" реально заговорили о протестах против боевиков "ДНР". Также сторонники "русского мира" мечтают взять пример с Украины, где активисты бросали в мусорные баки чиновников-коррупционеров. Более того, призывают расстрелять и ликвидировать главарей боевиков.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, оккупация, ДНР, протесты
- Новые данные об эксгумации в районе Дебальцево
- Сказочка от Басурина: в районе Авдеевки сражались ВСУ и украинские националисты
- В донецком Парке кованых фигур появится новинка
- Нас берут под колпак: жители Донбасса напуганы
- В Горловке растет стремительно растет смертность
- В ДНР поговорили о "перспективных видах туризма"
- Жителям неподконтрольной Горловки предложили вооружиться лопатами21:41
- Первый уровень опасности: На Донбассе объявлено штормовое предупреждение21:20
- Россия подготовила для ОРДО «концепцию геополитического развития»21:04
- Из мариупольского зоопарка сбежал хищник (ФОТО)20:20
- В Мариуполе совершено нападение на мужчину. Пострадавший в тяжелом состоянии18:20
- В ОРДО заявили об «уничтожении» беспилотника ВСУ под Авдеевкой17:51
- На Донбасс надвигается беда17:38
- На КПВВ на Донетчине работают пункты оказания помощи 16:45
- РФ готовит масштабную провокацию на Донбассе: фейк о "наступлении" ВСУ возле Донецка уже запущен 16:15
- В Донецке люди заблокированы обвалившимся козырьком подъезда. Помощи нет15:48
- Коммунальный ад-2019: правительство показало новые тарифы, украинцы хватаются за сердце22:35
- Названа самая распространенная болезнь после новогодних праздников22:10
- Жителям неподконтрольной Горловки предложили вооружиться лопатами21:41
- Первый уровень опасности: На Донбассе объявлено штормовое предупреждение21:20
- Россия подготовила для ОРДО «концепцию геополитического развития»21:04
- Вся РФ в недоумении: Путин открыл в Калининграде газовую "дыру" с убытками в десятки миллиардов в год 20:55
- Климкин удивил заявлением о вступлении Украины в НАТО и ЕС20:38
- Из мариупольского зоопарка сбежал хищник (ФОТО)20:20
- Супрун объяснила украинцам, как самостоятельно отличить грипп от простуды20:00
- Россия стянула в Крым тысячи военных 19:45
- Названа самая распространенная болезнь после новогодних праздников22:10
- Супрун объяснила украинцам, как самостоятельно отличить грипп от простуды20:00
- Эти знаки Зодиака постоянно за все оправдываются18:55
- «Доступные лекарства». Как можно получить бесплатные медикаменты14:30
- Медики рассказали, кому ни в коем случае нельзя употреблять имбирь09:48
- Названы пары знаков зодиака с самой большой совместимостью09:31
- Стало известно, какие популярные продукты могут ускорить старение20:55
- Популярная японская диета поможет резко похудеть20:28
- Статус ребенка, пострадавшего от войны на Донбассе: Заявление можно подать в ЦПАУ Мариуполя18:07
- Какие черты характера могут передаваться по наследству16:24
- Никогда не выбрасывайте проросший чеснок: есть причина
- Люди Медведчука прибыли в "ДНР" для "переговоров": СМИ озвучили цель скандального визита
- "Оцените глубину дыры, в которую ввергли Донбасс "защитники"", - в Сети высмеяли "достижение" "Центробанка ДНР"
- Батюшка Московского патриархата из Донецка с пулеметом пошел против Украины
- «ДНР» начнет штрафовать за просроченные техпаспорта
- В Донецке поражены ценами на мясо после Нового года: "Цены дурдом, где же обещанная стабилизация"
- Ситуация на блокпостах: Загружена Еленовка, очередь на «Каргиле» движется крайне медленно
- Не поможет даже Керченский мост: появился мрачный прогноз по Крыму
- Ситуация на блокпостах ОРДО: на Еленовке машин мало, Перлына пропускает плохо
- На Донбассе будет "жарко": названа дата и причина возможного обострения