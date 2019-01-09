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Жители Донецка возмущены обстановкой на блокпостах «ДНР»
Жители временно оккупированного Донецка и других населенных пунктов временно оккупированной территории Донецкой области возмущены поведением боевиков «ДНР» на блокпостах на линии разграничения. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпостах на временно оккупированных территориях Донецкой области ведут себя с мирными жителями, пытающимися проехать через блокпосты, как с «безмолвным источников получения прибыли». При этом ни дороги ведущие к блокпостам «ДНР», ни дороги между блокпостами «ДНР», ни дороги в направлении временно неконтролируемых пунктов на границе с РФ не чистятся от снега. Люди вынуждены стоять по много часов в снежных заносах. Кроме того, многим людям приходится возвращаться.
Оценивая происходящее даже бывшие сторонники «ДНР» задаются вопросом: «пошли бы люди в 2014 году на референдум, если бы знали, чем это обернется».
Вот как описывают происходящее дончане и жители других временно оккупированных населенных пунктов:
«Дорога тяжелая потому что ДНРасты даже между своими блокпостами не чистят. Питорги могут только бабло косить, никого не стесняются. Я не за укров, но на ихней территории порядок, дороги чистят. А тут поставили мразей которые только своих доить могут»,
«Простояли на Александровском с 10.00 и… НЕ проехали!!! Стояли первые, но перед нами загнали суперльготу и закрыли блокпост!!!»,
«Все твари на работу на иномарках ездят. П…с молодой, которому лет 20 на мазде 3 на работу ездит. А потом пальчиком одну букву в минуту нажимает на компе»,
«Я ….в терпеть не могу, но ДНРасы, вас люди НЕНАВИДЯТ. ….ы меньше над чужими издеваются чем вы, п….ы, над своими»,
«Молчать уже нет сил. Вот скажите, если б люди знали что все именно так получится, они б как голосовали бы на референдуме?»,
Мариновка очередь метров 200. Дорога полная жопа. От Тореза 2я скорость иногда 1я. Итого 3,15 от Донецка. Всем удачных дорог!»,
« Успенку из днр в рф стоим на мосту почти без движения»,
«На нейтралку заехали в сторону РФ. В очереди стояли с двух часов дня. Машин много. Что с очередью сзади даже не знаю. Это Успенка».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донецк, Донбасс, блокпост, ДНР
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