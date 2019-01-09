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Жителям неподконтрольной Горловки предложили вооружиться лопатами
Жителям Горловки, находящейся под контролем группировки «ДНР», предлагают принять непосредственное участие в уборке снега. Такой призыв был опубликован на сайте управления ЖКХ Горловки.
В сообщении сказано, что на борьбу с осадками, кроме работников коммунальных служб, вышли сотрудники медицинских и образовательных учреждений, а также физические лица-предприниматели. Не задействованными оказались остальные жители города, которых коммунальщики упрекнули в неправильном использовании личного времени.
«Если каждый, кто в состоянии взять лопату и расчистить участок перед своим подъездом, оторвется от соцсетей, в которых требует коммунальные службы работать быстрее, выйдет на улицу и пару часов своего времени посвятит расчистке территорий от снега, дело пойдет значительно лучше и эффективнее», — сказано в тексте публикации.
Между тем, жители города, особенно отдаленных районов, жалуются на снежные завалы:
«Вы в Калиновке были? Мы скоро не то что автобусов и скорых, мы скоро продуктов не увидим.»,
«Вопрос к администрации города. Вы когда Калиновку расчистите от снега? Мало того, что транспорт плохо ходит с утра, так еще и проехать не может. Один 101-й на шахте Калинина выехать не мог минут 30, второй туда даже не доехал. Дело было в 7 утра по местному. За легковушки вообще лучше молчать, водители друг друга откапывают))). Праздники еще не закончились?»
«У нас мэр с замами могут только пиарится и по ТВ рассказывать, как они чистят дороги. Стоял на ЦУМе и видел, как в 101-й битком набитый автобус лезли люди, висели на подножках. Ни в Калининском, ни в Никитовском районе дороги не чищены — это большое свинство и минус мэру с замами. А ведь в Горловке еще не было хорошего снегопада, как в России».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Горловка, погода, снег, лопата
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