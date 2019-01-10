Без хліба і "швидкої": У "ДНР" через снігопад відрізані від світу жителі цілого селища

10.01.2019 19:33

В окупованій Макіївці, через сильні снігопади виявилися ізольованими від світу близько 50 жителів селища Маяк

Про це повідомляє Depo.Донбас.

Повідомляється, що люди не можуть дістатися від своїх будинків навіть до найближчої автобусної зупинки.

"7 січня засипало снігом 3 км центральної дороги нашого селища. Пройти або проїхати неможливо. Снігу по пояс. Ми в прямому сенсі слова замуровані, і якщо так-сяк прочистити доріжки від своїх будинків до центральної вулиці ми зможемо, то 3 км головної дороги вручну прочистити неможливо", - розповіла місцева жителька.

За її словами, в селище вже четвертий день не привозять хліб.

"Хлібовозка приїжджала до нас три рази на тиждень. У понеділок не змогла приїхати, в середу теж, і судячи з усього, не приїде і в цю п'ятницю. Уже будемо тиждень сидіти без хліба", - зазначила жінка.

Повідомляється, що жителі зверталися до "влади", однак ті ігнорують ситуацію. У той же час, через відсутність дороги до людей похилого віку не може доїхати і "швидка допомога".

"У селищі живе багато пенсіонерів, деяким з них більше 90 років. На вулиці Ширшова немовля. У мене в серці встановлений кардіостимулятор. Якщо в когось щось трапиться, нам ніхто не зможе допомогти. За великим рахунком ми навіть не можемо прийти на допомогу один одному", - розповіла місцева жителька.