Боевики «ДНР» понесли потери на Донецком направлении

10.01.2019 20:02

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области понесли потери в живой силе. Ликвидированы двое боевиков.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщает пресс-центр ООС со ссылкой на данные разведки, 9 января 2018 года на временно оккупированных территориях Донецкой области ликвидированы двое боевиков «ДНР».