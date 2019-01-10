Чтобы было чем финансировать боевиков!Россия ежегодно вывозит из Донбасса украинского угля на $280 миллионов

10.01.2019 10:44

Оккупационные власти Российской Федерации ежегодно незаконно вывозят с территории захваченного Донбасса около 2 700 000 тонн угля. Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил о том, сколько угля ворует Россия с оккупированного Донбасса ежегодно, передает "Диалог.UA".

"По нашим данным, где-то 2,8 миллиона тонн угля вывозят с территорию оккупированной в год. И теперь посчитаем. Цена где-то составляет в районе 100 долларов за тонну. Теперь посчитаем. Это примерно 280 000 000 долларов", - подытожил он. Министр полагает, что власти России подобным образом пытаются хоть как-то найти источники, которыми можно поддерживать и финансировать эти оккупационные администрации и территории. "И они что делают? Просто берут украинский уголь, украинский газ на шельфе Черного моря и используют его для поддержки режима оккупации. Это механизм вызывающей кражи украинских ресурсов и использования их против нас", - резюмировал чиновник.