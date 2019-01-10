Главарь "ДНР" дал прогноз про крах Украины, который провалился спустя сутки

10.01.2019 11:56

Боевики "ДНР" громко опозорились в связи с прогнозом по Украине, который с треском провалился и стал поводом для массовых насмешек и издевательств пользователей социальных сетей, пишет Диалог.UA.

Пользователи обратили внимание на заявление начальника пресс-службы армии "ДНР" Даниила Безсонова, который 7 января принялся насмехаться над Украиной за то, что привезенный в Украину из Стамбула Томос якобы оказался "липой", так как на нем не хватает необходимых подписей. Безсонов бросился утверждать, что подписи так и не будут собраны, а Томос останется неполноценным. На следующий день после появления информации об отправке Томоса на подпись в Стамбул главарь боевиков "ДНР" продолжал утверждать, что все подписи так и не соберут. При этом последний твит Безсонова, в котором он подтвердил подписание Томоса уже всеми членами Синода Вселенского патриархата, взорвал соцсети.