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Металл мариупольских заводов вывозят в другие порты из-за блокады Азовского моря
Продукцию мариупольских меткомбинатов по железной дороге доставляют в порты Ольвии, Николаева и Южного в Одесской и Николаевской областях.
Об этом сегодня сообщил глава правления «Укрзалізниці» Евгений Кравцов на заседании правительства, пишет 0629.
"Из-за блокады Азовского моря, должен сказать, и из-за погодных условий, зима все-таки, и из-за геополитической ситуации, на сегодня мы имеем значительный поток металлопродукции, которая идет в порты Николаев, Южный и Ольвия. На сегодня мы полностью вывозим этот поток. Можно сказать, что сегодня проблем с вывозом продукции из этого региона в другие порты Украины нет", - сказал Кравцов.
Он также отметил, что на данный момент прорабатывается ситуация с грузоотправителями, которые работают в Мариуполе, на случай увеличения объемов продукции, которая будет отгружаться.
По словам Евгения Кравцова, в целом в 2018 году была увеличена пропускная способность мариупольского направления. "Если год назад мы могли обеспечить максимально 14 пар грузовых поездов, теперь мы пропускаем 22-24 пар. Что важно для такого стратегического форпоста как Мариуполь", - отметил он.
Кроме того, в долгосрочных планах «Укрзалізниці» электрификация линии на Мариуполь. "Это потребует значительных инвестиций (несколько млрд гривен). Если будет такая возможность, мы будем готовы к реализации этого проекта", - заявил Евгений Кравцов.
Комментарий пресс-службы Метинвеста ожидается.
Напомним, "Укрзалізниця" достроила разъезд на 327-м километре перегона Магедово - Камыш-Заря, полностью завершив первый этап реализации проекта по реконструкции участка Пологи - Камыш-Заря, что позволило значительно увеличить пропускную способность на мариупольском направлении.
Теги: Донбасс, Азовское море, Мариуполь, железная дорога, порт, меткомбинат им. Ильича, продукция
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