Мощный обстрел на передовой Донбасса: взорван военный "ЗИЛ-131", есть раненые

10.01.2019 20:29

Сегодня днем в результате обстрела в Донецкой области ранения получили три сотрудника коммунального предприятия "Вода Донбасса". Огнем полностью уничтожен военный автомобиль "ЗИЛ-131".

Информационные агентства сообщают, что в районе населенного пункта Крутая Балка при расчистке дороги к насосной станции Южнодонбасского водопровода под обстрел попали три работника компании, передает dialog.ua.

При этом вследствие обстрела снаряды повредили автомобиль, который после возгорания сгорел практически полностью. Боевики "ДНР" утверждают, что стрельбу вели с направления населенного пункта Каменка из СПГ и БМП-1. В Интернете также опубликовано видео сгоревшего автомобиля "ЗИЛ-131", а социальные сети утверждают, что провокация была подготовлена российскими военными. "Обстрелянный сепарами персонал фильтровальной станции "Вода Донбасса"... Ждали провокацию от пуйла, вот она..." - пишут в Сети.