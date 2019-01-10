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Архив - Донецкая область

После допроса в полиции умер мужчина

10.01.2019 08:18
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После допроса в полиции умер мужчина

Мужчина, задержанный за разбойное нападение в Селидово умер после допроса сотрудниками полиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.
Сообщается, что жителя Украинска задержали по подозрению в совершении вооруженного налета. При проведении обыска у него были изъяты пистолеты, обрез ружья и граната, которой злоумышленник угрожал владельцу квартиры. Он смог завладеть 14 тысячами гривен.
«Во время проведения всех следственных действий присутствовал адвокат. Подозреваемого вывели для дальнейшего конвоирования в изолятор временного содержания. Во время процедуры перевода к спецтехнике он упал», — говорится в сообщении.
Как сообщила жена подозреваемого, он в последнее время злоупотреблял спиртным и часто жаловался на сердце. Назначена медицинская экспертиза для установления причин смерти. Предварительно врачи констатировали отрыв тромба.
По данным полиции предварительно смерть носит естественный характер, однако окончательная причина будет установлена ​​после вскрытия тела.



Теги: Донбасс, Селидово, полиция, задержанный, допрос, умерший
 
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