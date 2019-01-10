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После допроса в полиции умер мужчина
Мужчина, задержанный за разбойное нападение в Селидово умер после допроса сотрудниками полиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.
Сообщается, что жителя Украинска задержали по подозрению в совершении вооруженного налета. При проведении обыска у него были изъяты пистолеты, обрез ружья и граната, которой злоумышленник угрожал владельцу квартиры. Он смог завладеть 14 тысячами гривен.
«Во время проведения всех следственных действий присутствовал адвокат. Подозреваемого вывели для дальнейшего конвоирования в изолятор временного содержания. Во время процедуры перевода к спецтехнике он упал», — говорится в сообщении.
Как сообщила жена подозреваемого, он в последнее время злоупотреблял спиртным и часто жаловался на сердце. Назначена медицинская экспертиза для установления причин смерти. Предварительно врачи констатировали отрыв тромба.
По данным полиции предварительно смерть носит естественный характер, однако окончательная причина будет установлена после вскрытия тела.
Теги: Донбасс, Селидово, полиция, задержанный, допрос, умерший
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