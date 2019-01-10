- Трупы мужчин выносят с КПВВ «Майорское»: подробности23:02
- «Очень опасно!»: горловчанин показал на видео гигантские сосульки в центре города. ВИДЕО22:45
- В оккупированном Алчевске на меткомбинате произошло ЧП: в Сети показали кадры разрушений21:59
- «Угорели в блиндаже»: подразделения НВФ понесли небоевые потери21:30
- Металл мариупольских заводов вывозят в другие порты из-за блокады Азовского моря20:57
- Мощный обстрел на передовой Донбасса: взорван военный "ЗИЛ-131", есть раненые20:29
- Боевики «ДНР» понесли потери на Донецком направлении20:02
- Без хліба і "швидкої": У "ДНР" через снігопад відрізані від світу жителі цілого селища19:33
- Трое сотрудников «Воды Донбасса» получили ранения при взрыве 19:00
- "Снега по пояс, замурованы", - жители поселка у Макеевки сидят без хлеба в холодной "тюрьме" из-за боевиков "ДНР"18:31
"Снега по пояс, замурованы", - жители поселка у Макеевки сидят без хлеба в холодной "тюрьме" из-за боевиков "ДНР"
Жители временно оккупированного поселка Маяк вблизи города Макеевки остались отрезаны от мира из-за огромных снежных заносов, с которыми не могут расправиться власти "ДНР".
Около 50 жителей поселка Маяк из-за больших снегопадов остались в снежной ловушке и не могут выбраться из своих домов даже до ближайшей автобусной остановки, передает "Диалог.UA".
Об этом пишет Телеграмм-канал DNR LIVE. "7 января засыпало снегом 3 км центральной дороги нашего поселка. Пройти или проехать невозможно. Снега по пояс. Мы в прямом смысле слова замурованы", - говорит житель пгт пенсионер Валентин Михайлович. По словам еще одной жительницы четыре дня уже не привозили хлеб: "Хлебовозка приезжала к нам три раза в неделю. В понедельник не смогла приехать, в среду тоже и, судя по всему, не приедет и в эту пятницу. Уже будем неделю сидеть без хлеба". Кроме того, люди больше переживают даже не о подвозе продуктов питания, а о невозможности приезда скорой помощи, ведь в поселке живет много пенсионеров.
Теги: Донбасс, пенсионер, Макеевка, снегопад, хлеб, ловушка, продукты, ДНР
- Без хліба і "швидкої": У "ДНР" через снігопад відрізані від світу жителі цілого селища
- В Донецке хлебушек "уступил" 25 копеек
- Цены в сентябре. Станут дешевле мясо и борщ. А крупы, сахар и чай подорожают
- В Донбассе задержаны отморозки, нападавшие на пенсионеров
- На трассе Лисичанск - Артемовск остановлено движение
- Дончане переходят с мяса на макароны
- Трупы мужчин выносят с КПВВ «Майорское»: подробности23:02
- «Очень опасно!»: горловчанин показал на видео гигантские сосульки в центре города. ВИДЕО22:45
- В оккупированном Алчевске на меткомбинате произошло ЧП: в Сети показали кадры разрушений21:59
- «Угорели в блиндаже»: подразделения НВФ понесли небоевые потери21:30
- Металл мариупольских заводов вывозят в другие порты из-за блокады Азовского моря20:57
- Мощный обстрел на передовой Донбасса: взорван военный "ЗИЛ-131", есть раненые20:29
- Боевики «ДНР» понесли потери на Донецком направлении20:02
- Без хліба і "швидкої": У "ДНР" через снігопад відрізані від світу жителі цілого селища19:33
- Трое сотрудников «Воды Донбасса» получили ранения при взрыве 19:00
- "Снега по пояс, замурованы", - жители поселка у Макеевки сидят без хлеба в холодной "тюрьме" из-за боевиков "ДНР"18:31
- Трупы мужчин выносят с КПВВ «Майорское»: подробности23:02
- «Очень опасно!»: горловчанин показал на видео гигантские сосульки в центре города. ВИДЕО22:45
- Стало известно, можно ли вызвать семейного врача на дом22:27
- В оккупированном Алчевске на меткомбинате произошло ЧП: в Сети показали кадры разрушений21:59
- «Угорели в блиндаже»: подразделения НВФ понесли небоевые потери21:30
- Металл мариупольских заводов вывозят в другие порты из-за блокады Азовского моря20:57
- Мощный обстрел на передовой Донбасса: взорван военный "ЗИЛ-131", есть раненые20:29
- Боевики «ДНР» понесли потери на Донецком направлении20:02
- Без хліба і "швидкої": У "ДНР" через снігопад відрізані від світу жителі цілого селища19:33
- Трое сотрудников «Воды Донбасса» получили ранения при взрыве 19:00
- Стало известно, можно ли вызвать семейного врача на дом22:27
- Динеро: самая низкая процентная ставка на онлайн кредит17:59
- Грипп и простуда: как отличить и как лечить17:19
- СВЯТОЧНЫЕ ГАДАНИЯ: НЕВИННАЯ ЗАБАВА ИЛИ ГРЕХ?13:44
- От звезды и до воды! Святочные гадания — как и когда правильно гадать на Святки11:36
- Как разным знакам зодиака спасти свои отношения от распада11:12
- Важные приметы об иконах, которые уберегут вас от несчастий10:17
- Названа самая распространенная болезнь после новогодних праздников22:10
- Супрун объяснила украинцам, как самостоятельно отличить грипп от простуды20:00
- Эти знаки Зодиака постоянно за все оправдываются18:55
- Люди Медведчука прибыли в "ДНР" для "переговоров": СМИ озвучили цель скандального визита
- "Оцените глубину дыры, в которую ввергли Донбасс "защитники"", - в Сети высмеяли "достижение" "Центробанка ДНР"
- Батюшка Московского патриархата из Донецка с пулеметом пошел против Украины
- В Донецке поражены ценами на мясо после Нового года: "Цены дурдом, где же обещанная стабилизация"
- РФ готовит масштабную провокацию на Донбассе: фейк о "наступлении" ВСУ возле Донецка уже запущен
- "Не раз оскверняли", - на Донбассе показали "растущее" кладбище соратников убитого главаря ''ЛНР''
- Видео публикуется впервые: Мысягин показал, как ВСУ разгромили "ДНР" ударом с воздуха. ВИДЕО
- Сотни пеших и километры машин: люди мерзнут в гигантских очередях на постах боевиков в Горловке и Еленовке
- Террористы в "ЛНР" придумали новый способ наполнить пустую казну - пострадают проукраински настроенные жители
- Жаркий ночной бой на Донбассе: бойцы ВСУ ответным ударом точно ликвидировали боевиков