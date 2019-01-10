"Снега по пояс, замурованы", - жители поселка у Макеевки сидят без хлеба в холодной "тюрьме" из-за боевиков "ДНР"

10.01.2019 18:31

Жители временно оккупированного поселка Маяк вблизи города Макеевки остались отрезаны от мира из-за огромных снежных заносов, с которыми не могут расправиться власти "ДНР".

Около 50 жителей поселка Маяк из-за больших снегопадов остались в снежной ловушке и не могут выбраться из своих домов даже до ближайшей автобусной остановки, передает "Диалог.UA".

Об этом пишет Телеграмм-канал DNR LIVE. "7 января засыпало снегом 3 км центральной дороги нашего поселка. Пройти или проехать невозможно. Снега по пояс. Мы в прямом смысле слова замурованы", - говорит житель пгт пенсионер Валентин Михайлович. По словам еще одной жительницы четыре дня уже не привозили хлеб: "Хлебовозка приезжала к нам три раза в неделю. В понедельник не смогла приехать, в среду тоже и, судя по всему, не приедет и в эту пятницу. Уже будем неделю сидеть без хлеба". Кроме того, люди больше переживают даже не о подвозе продуктов питания, а о невозможности приезда скорой помощи, ведь в поселке живет много пенсионеров.