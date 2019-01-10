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Трое сотрудников «Воды Донбасса» получили ранения при взрыве
В районе неподконтрольного украинским властям села Крутая Балка (Донецкая обл.) сегодня, 10 января, трое сотрудников коммунального предприятия «Вода Донбасса» чистили снег для проезда своей машины, когда раздался взрыв. Об этом рассказали сами двое сотрудников youtube-каналу WarDoc, информируют Донецкие новости.
«Мы занимались расчисткой трассы для проезда других машин ... просто чистили снег, чтобы рабочие могли проехать. Мы вышли, после этого я, например, не помню ничего.... Произошел взрыв, машина загорелась, снегом засыпало. Мы все втроем упали, его засыпало снегом. С Сергеем Карнауховым мы его раскопали, оказался живой. Начали уходить от машины, потому что она загорелась. Дошли до блок-поста, там Каранауху была оказана помощь», - рассказал один из пострадавших сотрудников компании «Вода Донбасса» слесарь Михаил.
Российское издание «комсомольская правда» сообщило, что в приемный покой Ясиноватской центральной районной больницы был доставлен сотрудник предприятия «Вода Донбасса» Сергей Карнаухов 1963 года рождения. Врачи констатировали слепое осколочное ранение грудной клетки. «Ему уже оказана необходимая медицинская помощь. Состояние нормальное – мужчину уже перевели в отделение», - прокомментировали медики.
Напомним, что сегодня, 10 января, во время очистки проезда на рабочее место от снега сотрудниками КП «Вода Донбасса» в районе Васильевской насосной станции первого подъема Южного-Донбасского водопровода в районе неподконтрольного украинским властям села Крутая Балка (Донецкая обл.), возник обстрел.
Ранее сообщалось, что пресс-служба предприятия «Компания "Вода Донбасса"» сообщала о ранении трех сотрудников во время расчистки дороги возле Южно-Донбасского водопровода.
Теги: Донбасс, ранение, взрыв, сотрудники, Вода Донбасса
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