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Трупы мужчин выносят с КПВВ «Майорское»: подробности

10.01.2019 23:02
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Трупы мужчин выносят с КПВВ «Майорское»: подробности

В четверг, 10 января, в районе контрольного пункта въезда-выезда «Майорское» со стороны оккупированной территории Донбасса скончались три человека. Об этом сообщил так называемый глава оккупационной администрации Горловки Иван Приходько, передает Политека.

Наблюдатели СЦКК считают, что ответственность за смерть мирных жителей несут террористы самопровозглашенных «ЛДНР», которые искусственно создают длинные очереди и неорганизованность в работе КПВВ, чем подвергают людей опасности в холодное время года. Прежде всего такие очереди опасны для пожилых людей.

Все трое погибших — пожилые мужчины. У всех них не выдержало сердце.

По информации Приходько, в 7:00 «скорая» констатировала смерть Фаршадова Василия Анваровича 07.12.1959 г.р., в 8:15 — смерть Кушкова Юрия Ивановича, 25 11 1939 г. р., в 13:17 — смерть Шаповалова Василия Алексеевича, 11 02 1949 года рождения.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, пункт пропуска, Майорск, КПВВ
 
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