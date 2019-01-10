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Архив - Донецкая область

Умер боевик «ДНР» с позывным «Сеня»

10.01.2019 17:39
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Умер боевик «ДНР» с позывным «Сеня»

Боевики «ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области несут боевые и не боевые потери. Так, сообщается о смерти боевика «ДНР» с позывным «Сеня».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщает источник, 7 января 2019 года, умер боевик «ДНР» Верховод Сергей Николаевич с позывным «Сеня».

О Верховоде известно, что он родился в Северодонецке 27 ноября 1980 года.

Известно, что 27 декабря 2014 года боевик был обменян, как военнопленный и снова примкнул к боевикам «ДНР».



Теги: Донбасс, боевик, оккупация, умерший, ДНР, потери, обмен пленными
 
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