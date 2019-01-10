В Донецке был заминирован дом

10.01.2019 12:59

В неподконтрольном украинским властям Донецке «минировали» частный дом. Об этом сегодня, 10 января, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

Как утверждают в «ДНР», инцидент произошел 9 января. «Донецк, Куйбышевский р-н, ул. Виктора Исакова – анонимное сообщение о заминировании частного дома. Спасатели ГПСО г. Донецк обеспечили пожарную безопасность при обследовании дома сотрудниками полиции. ВОП не обнаружено», – говорится в сообщении.