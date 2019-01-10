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В оккупированном Алчевске на меткомбинате произошло ЧП: в Сети показали кадры разрушений
10.01.2019 21:59
На Алчевском металлургическом комбинате обвалилась крыша одного из цехов.
Об этом рассказал на своей странице в Twitter украинский журналист Денис Казанский.
Он отметил, что старая крыша, не выдержав тяжести снега, просто рухнула, передает "Диалог.UA".
Блогер пишет, что вскоре в "республиках" будут разваливаться и другие заводы, поскольку оккупанты не станут вкладывать деньги в предприятия, которые они отжали. Боевики просто выжмут последние ресурсы из них.
Пользователи соцсети отметили, что именно так выглядит "русский мир", от которого только разрушения и убытки.
Теги: Донбасс, Алчевск, снег, завод, предприятие, крыша, боевики, соцсети
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