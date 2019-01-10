В ОРДО заявили о ранение трех сотрудников КП «Вода Донбасса»

10.01.2019 14:39

Трое сотрудников коммунального предприятия «Компания „Вода Донбасса“» получили ранения в результате обстрела под неподконтрольной Украине Ясиноватой Донецкой области.

Об этом сообщил «руководитель представительства ДНР» в СЦКК Руслан Якубов, передает donpress.com.

Представитель ОРДО отметил:

«Сегодня, 10 января, во время очистки проезда на рабочее место от снега сотрудниками КП „Вода Донбасса“ в районе Васильевской насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода, открыли огонь по служебному автомобилю. Обстрел велся с направления населенного пункта Каменка с применением СПГ и БМП-1, в результате чего ранения различной степени тяжести получили трое мужчин — сотрудников коммунального предприятия».

Якубов отметил, что в ходе обстрела автомобиль компании загорелся.