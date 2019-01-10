Видео публикуется впервые: Мысягин показал, как ВСУ разгромили "ДНР" ударом с воздуха. ВИДЕО

10.01.2019 15:59

Интернет впечатлило видео эффектной работы одного из подразделений украинской армии, которое научилось эффективно наносить удары с воздуха по позициям боевиков "ДНР" на передовой.

Кадры на своей странице в социальной сети опубликовал волонтер Юрий Мысягин, отметив высокую эффективность огневых ударов по террористам, передает dialog.ua.

Мысягин отметил, что указанные кадры в Интернете публикуются впервые. Речь идет о событиях осени 2018 года. На видео видно, как с дрона сбрасывается снаряд прямо в окоп боевиков, не нарушая при этом условий минских соглашений. Ответный удар украинских подразделений на обстрел боевиков подавил огонь, нанеся точечный урон. "Отличный метод систематично наносить урон. Артиллерия и танки запрещены, минометы 120-го калибра тоже, про авиацию не говорю, а успокаивать и уничтожать врага надо. А этот способ уничтожения не попадает ни под какие Минские договоренности", - пишет Мысягин.