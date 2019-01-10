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Архив - Донецкая область

Воины ООС с гражданского квадрокоптера разгромили позицию боевиков. ВИДЕО

10.01.2019 08:09
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Воины ООС с гражданского квадрокоптера разгромили позицию боевиков. ВИДЕО

Украинские военные успешно используют гражданские беспилотники для того, чтобы наказать врага за провокации на Донбассе. При этом Минские соглашения соблюдаются на все 100%. Кадры уничтожения огневой точки армии РФ на Донбассе показал в Facebook известный украинский волонтер и блогер Юрий Мысягин.
«На Донбассе появилось несколько подразделений ООС, которые научились успешно применять против врага гражданские квадрокоптеры», - пишет блогер. Он показал новое видео такой "охоты с воздуха", где на огневую точку оккупанта с беспилотника сбрасывается снаряд. О том, где конкретно военные уничтожили позицию врага, волонтер не уточнил, лишь сообщил, что произошло это осенью 2018 года. "Отличный метод систематически наносить урон. Артиллерия и танки запрещены, минометы 120-го калибра тоже, про авиацию не говорю, а успокаивать и уничтожать врага надо. А этот способ уничтожения не попадает ни под какие Минские договоренности", - рассказал Мысягин, уточнив, что со временем все более подразделений ВСУ прибегают к такой эффективной и безопасной для себя стратегии в войне с армией РФ. А волонтеры в этом активно помогают, предоставляя военным необходимую технику.



Теги: Донбасс, беспилотник, боевики, взрыв, ООС, позиции
 
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