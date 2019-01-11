Главари ОРЛО заявили о подготовке ВСУ к «военной операции»

11.01.2019 10:45

Главари «ЛНР» заявили, что ВСУ продолжают «наращивать силы и средства» в зоне проведения операции Объединенных сил, используя оборудование иностранного производства. Такое заявление сделал «официальный представитель народной милиции ЛНР» Андрей Марочко.

«По нашим данным, в район Берестовое в зону ответственности 54-й бригады Вооруженных сил Украины прибыли две батареи противотанковых пушек МТ-12 „Рапира“. Кроме того, в районе населенного пункта Казачий Станично-Луганского района отмечена работа станции радиоэлектронной разведки иностранного производства 19-го отдельного полка радио- и радиотехнической разведки», — заявил Марочко.

Также по его словам украинские военные увеличили количество вылетов беспилотных летательных аппаратов иностранного производства и ожидают прибытия на Донбасс турецких беспилотников. В связи с эти в 54-й бригаде механизированных сил якобы начали «проводить мероприятия по набору военнослужащих на курсы подготовки и повышения квалификации операторов БПЛА на базе Житомирского военного института имени Сергея Королева».

Источник: https://donpress.com