Одолеть снег, отстоять и не умереть: В соцсетях обсуждают работу КПП «ДНР» в районе Майорска

11.01.2019 14:45

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области люди жалуются на работу КПП «ДНР» в районе Майорска (под Горловкой). Об этом они пишут в соцсетях.

Мужчина, пересекавший линию разграничения через КПП «ДНР» 10 января, сообщает о том, что в районе КПП не чистят снег, людям тяжело пробираться по снежным заносам. Кроме того, из-за непогоды и скользкой дороги вблизи КПП перевернулся автобус. Также автор поста пожаловался на длительное стояние в очереди. «Долго на ДНР все. На украинском КПП прошел намного быстрее», – написал мужчина.

«Вот и делайте выводы: почему и так больные пожилые люди умирают. Нужно одолеть снег, отстоять и не умереть», – комментируют сообщение автора поста в местном паблике.

Жители неподконтрольной Донетчины сравнивают работу КПП «ДНР» с украинским КПВВ, и говорят о том, что очереди незаконные вооруженные формирования «ДНР» создают искусственно:

Дмитрий: «Все жалуются на работу КПП ДНР, везде…Сам не катаюсь, но друзья и родственники очень недовольны, в отличие от прохода украинских КПП»;

Анна: «На нашей стороне полный беспорядок… В Украину ни разу не приходилось ездить, езжу только в Россию. Россияне пропускают быстро, четко и слаженно, всегда желают счастливого пути и перед шлагбаумом не держат по 7 часов. А ДНР все наоборот. Одни хамы и бездельники, сидят, смотрят видео на Ютубе, а люди постоят. Вне очереди проезжают знакомые, а простые люди пусть ждут;

Дмитрий: «Сам регулярно в РФ мотаюсь, знаю, когда все сотрудники дружно выходят покурить на полчаса. И всегда! При огромном кол-ве людей работает одно окно, задолбали! Народная республика у нас получается»;

Сергей: «Бардак везде»;

Марк: «Раньше ненавидел ничтожеств среди украинцев, а сейчас – ДНР»;

Мария: «Ох**вшие ДНР искусственно создают очередь. И никому здесь ничего не надо, потому что беззаконие и беспредел».

Есть и люди, которые считают, что виноваты не те, кто дежурят на КПП, а сами люди из очереди. «По 100 постов в день про поборы на блокпостах… Как донести, что виной всему не цари, а тупые холопы, которые сами создают же эти проблемы? И поборы на КПП – это исключительно проблема тех, которые ежедневно сотнями пересекают эти КПП, искусственно создавая ажиотаж, очереди и, как следствие, взятки, чтоб легче по головам пройти», – считает Анатолий.

Напомним, 10 января на КПП «ДНР» умерли трое мужчин.

Источник: https://dnews.dn.ua