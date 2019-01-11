Ситуация на блокпостах: гигантские очереди на «Каргиле» и в Горловке, до Гнутово тяжело добраться

11.01.2019 11:50

Блокпосты на линии разграничения в Донецкой области сегодня, 11 января, собирают достаточно большие очереди. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Некоторые направления перегружены — пользователи жалуются на большое скопление машин.

На Бахмутском направлении очереди были большими уже в начале работы блокпостов. Там собралось свыше 200 авто, их количество продолжает расти.

«Блок пост Горловка. По состоянию на 09:25, 240 автомобилей, 30 автобусов и микроавтобусов, до 350 человек пешей очереди», — сообщил комментатор.

Еще хуже ситуация обстоит на Марьинском направлении — очереди там скопились со вчерашнего дня, многие машины ночевали перед блокпостами.

«Каргил в Украину: Основная на спуске. Льготная так же. Стою в основной со вчерашнего вечера. Еще не проехал», — сообщают очевидцы.

Небольшие очереди собрались на Мариупольском направлении (блокпосты в Еленовке). Там стоит в ожидании контроля до 50 авто.

«Еленовка 45 машин на 6 утра. И около 10 льгота», — пишут пользователи.

При этом в сторону Донецка очереди вообще минимальны — в Новотроицком машины фактически сразу идут на проверку.

«Новотроицк на Донецк почти никого. Но льгота начинает переть», — сообщают комментаторы.

На Мариупольском направлении пункты пропуска в Гнутово работают очень быстро, очереди минимальны. Однако следует учитывать, что дороги, ведущие к Гнутово, могут быть перекрыты из-за снежных заносов. В частности, в ОРДО дорога сегодня утром была закрыта для проезда.

«После Старабешево дорога закрыта, это было 8 утра», — отметил очевидец.

«На Гнутово все быстро, под открытие одного поста приехали, затем пока доползли от одного к другому, тоже открылся и уже на проверке стоим», — пишут пользователи, которые добрались до Гнутово.

На пунктах пропуска проверка проходит быстро, автомобилей — не более 40−50.

«Октябрь в Мариуполь никого. Гнутово в Мариуполь около 40 авто», — сообщают комментаторы.

Источник: https://donpress.com