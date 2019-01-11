Трое пострадавших: машина компании «Вода Донбасса» попала под обстрел

11.01.2019 13:00

Вчера под обстрел попала машина компании «Вода Донбасса». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Инцидент произошел во время расчистки дороги к насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода. Автомобиль ЗИЛ-131, на котором передвигались работники, пострадал от попадания боеприпаса.

По уточненным данным, пострадали три человека – один сотрудник компании ранен, двое контужены.

Ранее сообщалось, что у двух населенных пунктов под Мариуполем на Донетчине произошли перестрелки, в Луганской области применены минометы.

Источник: https://mrpl.city