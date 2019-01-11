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В «ДНР»: В одном из цехов Макеевского меткомбината обрушилась крыша
11.01.2019 08:15
В «ДНР» из-за аварийного состояния металлоконструкций и снеговой нагрузки обрушилось свыше 3 тыс. кв. метров кровли на прокатном стане № 390 Макеевского металлургического комбината. Об этом сегодня, 10 января, пишут работники предприятия в соцсетях.
По их информации, обрушение произошло еще 5 января на прокатном стане № 390. «Все правда. Это произошло 3 дня назад. Никто не пострадал. Чудом. Несколько машинистов кранов получили психический шок. Плиты перекрытия упали рядом с ними. Спускались с кранов с посторонней помощью. Фотографировать запрещают. Зону оградили и продолжают работать. Причина - людей сократили, чистить кровлю от снега некому», - пишут пользователи.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, Макеевка, крыша, ДНР
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