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В «ДНР»: В одном из цехов Макеевского меткомбината обрушилась крыша

11.01.2019 08:15
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В «ДНР»: В одном из цехов Макеевского меткомбината обрушилась крыша

В «ДНР» из-за аварийного состояния металлоконструкций и снеговой нагрузки обрушилось свыше 3 тыс.  кв. метров кровли на прокатном стане № 390 Макеевского металлургического комбината. Об этом сегодня, 10 января,  пишут работники предприятия в соцсетях.

По их информации, обрушение произошло еще 5 января на прокатном стане № 390. «Все правда. Это произошло 3 дня назад. Никто не пострадал. Чудом. Несколько машинистов кранов получили психический шок. Плиты перекрытия упали рядом с ними. Спускались с кранов с посторонней помощью. Фотографировать запрещают. Зону оградили и продолжают работать. Причина - людей сократили, чистить кровлю от снега некому», - пишут пользователи.

 

Источник: https://dnews.dn.ua 



Теги: Донбасс, Макеевка, крыша, ДНР
 
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