Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Кабмине хотят потребовать от РФ вагоны, оставшиеся в ОРДЛО

11.01.2019 09:47
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Кабмине хотят потребовать от РФ вагоны, оставшиеся в ОРДЛО

Из-за военного конфликта на Донбассе «Укрзализныця» понесла убытки, поэтому необходимо провести оценку нанесенного ущерба и подготовить иск против России. Об этом написал министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Вадим Черныш в Twitter .

Этот вопрос Черныш предлагает рассмотреть на заседании специальной межведомственной комиссии, которая занимается вопросами отражения и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации.

«Еще один вопрос, который требует комплексного решения: из-за оккупации РФ части Донбасса, мы потеряли около 28−30 тыс. вагонов. Нужно оценить убытки, которые понесла „Укрзализныця“ и подготовить судебный иск к РФ», — написал Черныш.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, вагон, Кабмин, ДНР, ЛНР, ОРДЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх