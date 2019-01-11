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В Кабмине хотят потребовать от РФ вагоны, оставшиеся в ОРДЛО
Из-за военного конфликта на Донбассе «Укрзализныця» понесла убытки, поэтому необходимо провести оценку нанесенного ущерба и подготовить иск против России. Об этом написал министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Вадим Черныш в Twitter .
Этот вопрос Черныш предлагает рассмотреть на заседании специальной межведомственной комиссии, которая занимается вопросами отражения и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации.
«Еще один вопрос, который требует комплексного решения: из-за оккупации РФ части Донбасса, мы потеряли около 28−30 тыс. вагонов. Нужно оценить убытки, которые понесла „Укрзализныця“ и подготовить судебный иск к РФ», — написал Черныш.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, вагон, Кабмин, ДНР, ЛНР, ОРДЛО
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