В Москве посадили в тюрьму за мошенничество экс-главаря «ДНР»

11.01.2019 20:48

Мещанский суд Москвы признал виновным в мошенничестве и приговорил к шести годам лишения свободы экс-главаря «воздушной разведки ДНР» Дмитрия Лысаковского. Об этом сообщает ТАСС.

В суде отметили:

«Лысаковский признан виновным в мошенничестве и приговорен к шести годам колонии, такой же срок получил его сообщник Петр Чихун».

Кроме того, еще одного фигуранта дела — Михаила Чернова — приговорили к 11 годам лишения свободы. Отмечается, что суд признал Лысаковского, Чихуна и Чернова виновными в мошенничестве в особо крупном размере. В ходе следствия была установлена причастность злоумышленников к рейдерскому захвату старинного особняка на Гоголевском бульваре в Москве.

Источник: https://donpress.com