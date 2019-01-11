Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Москве посадили в тюрьму за мошенничество экс-главаря «ДНР»

11.01.2019 20:48
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Москве посадили в тюрьму за мошенничество экс-главаря «ДНР»

Мещанский суд Москвы признал виновным в мошенничестве и приговорил к шести годам лишения свободы экс-главаря «воздушной разведки ДНР» Дмитрия Лысаковского. Об этом сообщает ТАСС.

В суде отметили:

«Лысаковский признан виновным в мошенничестве и приговорен к шести годам колонии, такой же срок получил его сообщник Петр Чихун».

Кроме того, еще одного фигуранта дела — Михаила Чернова — приговорили к 11 годам лишения свободы. Отмечается, что суд признал Лысаковского, Чихуна и Чернова виновными в мошенничестве в особо крупном размере. В ходе следствия была установлена причастность злоумышленников к рейдерскому захвату старинного особняка на Гоголевском бульваре в Москве.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Москва, тюрьма, ДНР, мошенники
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх