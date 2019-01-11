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В ОБСЕ рассказали об очередях в пункте пропуска в Станице Луганской
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ продолжают наблюдать за ситуацией с пересечением гражданским населением линии разграничения в Станице Луганской (Луганская обл.). Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 10 января.
«В 10:00 на блокпосте вооруженных формирований к югу от моста в Станице Луганской (15 км к северо-востоку от Луганска) команда СММ видела приблизительно 170 человек, которые стояли в очереди, чтобы пройти в подконтрольные правительству районы, и около 15 человек в очереди на переход в обратную сторону. Наблюдатели видели еще 40 человек, которые стояли в очереди на автобусной остановке неподалеку. Спустя примерно 3 часа на контрольном пункте въезда-выезда к северу от моста в Станице Луганской команда СММ видела приблизительно 800 человек, которые стояли в очереди на выход из подконтрольных правительству районов, и около 100 человек в очереди на переход в обратную сторону», – сказано в отчете СММ ОБСЕ.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, ОБСЕ, ДНР, ЛНР, пункт пропуска, Станица Луганская
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