В ОРДО назвали дороги, закрытые для движения транспорта

11.01.2019 16:00

На неподконтрольной Украине территории Донецкой области «МЧС ДНР» продолжает ликвидировать последствия сильных снегопадов и метелей, в связи с чем полностью перекрыты три трассы. Кроме того, на трех участках дорог сильно затруднено движение автомобилей и ситуация достаточно сложная. Об этом сооющают в «МВД ДНР».

Так, в «ведомстве» уточнили:

«Временно закрыты для движения всех видов транспортных средств 3 участка автодорог общего пользования:

Благодатное — Малая Шишовка — Большая Шишовка — (Т-05−17);

Терновое — Петровское (С51 716 от Т-05−17);

Мануйловка — Дмитровка, с. Сауровка (С51 730 от Н-21)».

Кроме того, на участках дорог Рассыпное — Никишино со стороны Шахтерска в Шахтерском районе;

Донецк — Васильевка (Старобешевский район)

Кутейниково — КПП «Успенка» сильно затруднено движение автомобильного транспорта.

Источник: https://donpress.com