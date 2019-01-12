Черный Ленин "ДНРовец" Айо признал: "Никаких "народных республик" нет, мы колонии для олигархов". ВИДЕО

12.01.2019 13:32

Известный чернокожий боевик "ДНР" по кличке Черный Ленин Бенес Айо выступил с новым громким видео, где рассказал об огромных экономических проблемах "республик" Донбасса.

Откровения Черного Ленина заинтересовали украинского журналиста Дениса Казанского, передает "Диалог.UA".

На днях Айо выступил с очередным видео, в котором пожаловался на экономические невзгоды "Л/ДНР". Он подтвердил информацию о высокой безработице и многомесячных задержках зарплат на предприятиях оккупированного Донбасса, пожаловавшись, что главари пресекают любые бунты, увольняя и запугивая недовольных. Казанский был впечатлен словами "ДНРовца". "Заводы стоят, люди месяцами не получают заплату и падают в голодные обмороки. При этом в отличии от той территории, которая подконтрольна Украине, у них нет права выходить на акции протеста и бастовать. То есть в "фашистской" якобы Украине, где якобы страшно притесняют русскоязычных людей, те самые русскоязычные люди могут выйти на забастовку хоть в Донбассе, хоть во Львове, хоть в Киеве. А в "народных республиках", которые якобы защищают русскоязычное население, у этого самого населения такого права нет", - отметил журналист. Кроме того, Айо еще и пожаловался на монополизацию промышленности "Л/ДНР" близкими к Кремлю олигархами. В частности, упомянул Сергея Курченко, отметив, что тот платит "республикам" копейки, а сам получает десятки миллионов долларов прибыли с предприятий. "Сами террористы признают, что никаких "республик" нет, а есть просто территория с абсолютно бесправным населением, которую грабят олигархи и шайка местных бандитов... Донбасс превратили в аналог африканской колонии начала 20-го века", - отметил Казанский, уточнив, что единственным итогом существования "Л/ДНР" стала смена хозяина - Курченко вместо Ахметова. "Именно ради этого разорили регион и убили десятки тысяч украинских граждан! Именно ради этого воюет Айо и такие как он", - констатировал Казанский.