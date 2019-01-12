Гигантские очереди в Еленовке: пенсионера парализовало в машине

12.01.2019 09:16

Жители временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой области жалуются на тяжелейшие условия проезда блокпостов, которые контролируют незаконные вооруженные формирования. Об этом дончане пишут в социальных сетях, сообщает ДонПресс

По их словам, очереди искусственно удерживаются представителями НВФ, люди часами, а иногда и сутками, не могут проехать, и в результате у многих ухудшается состояние здоровья. Также все чаще фиксируется смерти в очереди — люди не выдерживают.

По данным дончан, за последние дни на блокпостах во временно неподконтрольной Украине Еленовке погибли уже 4 человека. Вчера, 11 января, прямо в машине парализовало пенсионера.

«Вчера на КПВВ Еленовка пенсионера парализовало в машине, пока стояли в очереди. Это спецоперация по уничтожению несчастных пенсионеров. Прибежали МЧС и доктора, но очередь с места не сдвинулась», — пишут очевидцы.

«Это 4 -я жертва за вчерашний день», — сообщил еще один автор.