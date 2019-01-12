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Очевидцы: На КПП ОРДО снимают отпечатки пальцев и проверяют телефоны. Соцсети лучше удалить
Жители временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой области рассказывают об ужесточении проверок на блокпостах, которые контролируют незаконные вооруженные формирования.
Об этом дончане пишут в социальных сетях, передает donpress.com.
По их словам, помимо того, что люди часами стоят в очередях, члены НВФ «ДНР» на блокпостах вблизи линии разграничения берут отпечатки пальцев, фотографируют в профиль и анфас, проверяют мобильные телефоны. Дончане возмущаются хамским отношением представителей НВФ, которые даже молодых девушек подозревают в том, что они «снайперы».
«Меня однажды фоткали и брали пальчики) на «ДНР» посту. По причине «в вашем возрасте много снайперов девушек, а вы часто выезжаете на Украину», — написала дончанка.
«3 года назад меня просили открыть в сумке пудру и помаду. Мол мало ли что это за приспособления. Вот это действительно смешно было», — добавила другая пользовательница.
«У меня тоже как-то косметичку изучали)))», — пишут комментаторы.
«У них хорошая отмазка- создают базу мвд… Только это база из простых смертных, среди блатных и инвалидов снайперов не бывает…», — добавил еще один участник обсуждения.
По словам пользователей, раньше подобных проверок не было.
«Я езжу с 14 года — сегодня это впервые, все были возмущены», — говорится в сообщениях.
«Катают. Меня тоже катали. Причем потом они опять спрашивают, а проходила ли я дактилоскопию. А еще фото анфас и профиль. А основание. Им разве оно надо? Вода у нас идет. Вот и все основание», — отмечают очевидцы.
Дончане предупреждают всех, кто намерен выезжать с неподконтрольных украинскому правительству территорий, или въезжать на них, быть осторожными. В мобильных телефонах лучше не хранить информацию и фото, документы всегда должны быть в порядке. Приложения социальных сетей лучше удалить совсем, а затем установить их снова.
«До відома всіх, хто їде в окуповану Луганщину або Донеччину! Члени НВФ почали перевіряти телефони. Лазять усюди. Галерея, історія браузера, листування в месенджерах… Будьте обережні! P. S.: сьогодні мало не попався. Встиг видалити твіттер, поки перевіряли у інших», — предупредил пользователь.
«Кто бы сомневался как там бедные люди выдерживают со стороны „ДНР“ бардак полный последний раз пять часов простояла на их посту, отношения к людям хамское куда все смотрят не ужели не знают чем они там занимаются. В Украине все прошла за пять минут обращение к людям с уважением вот тебе и сравнение», — возмущены комментаторы.
Теги: Донбасс, мобильный телефон, отпечатки пальцев, блокпост, ДНР, КПП, соцсети, НВФ
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