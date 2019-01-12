ООН: В 2018 зарегистрировано 88 нападений на коммунальщиков на Донбассе

12.01.2019 20:02

В 2018 году в зоне конфликта на востоке Украины было зарегистрировано 88 нападений на сотрудников коммунальных служб, многие из которых привели к временному прекращению водоснабжения.

Об этом сообщает пресс-служба ООН, передает novosti.dn.ua.

«Сотрудники этих коммунальных служб обеспечивают подачу воды миллионам людей, и смертельные опасности, которым они подвергаются, абсолютно недопустимы», - заявила координатор системы ООН по гуманитарным вопросам Оснат Лубрани.

В ООН выразили глубокую обеспокоенность обстрелом 10 января на востоке Украины, в результате которого получили ранения трое сотрудников коммунального предприятия «Вода Донбасса», а также сгорел служебный автомобиль.

Отмечается, что с учетом этого инцидента за последние девять месяцев от таких обстрелов пострадали 11 сотрудников предприятия «Вода Донбасса», обеспечивающего поставку чистой воды через несколько насосных и фильтрационных станций, которые обслуживают 3,5 миллиона жителей по обе стороны линии соприкосновения.

Координатор системы ООН подчеркнула, что нападения на объекты гражданской инфраструктуры или людей, которые обеспечивают их функционирование, а также намеренное лишение доступа населения к системам водоснабжения или отопления являются грубыми нарушениями международного гуманитарного права.