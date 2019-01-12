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Отсутствие автобусов: В ОБСЕ рассказали о проблемах на КПВВ
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ проводили мониторинг ситуация с гражданским населением на контрольных пунктах въезда-выезда вдоль линии соприкосновения. Об этом говорится в отчете Миссии, пишут Донецкие новости.
Так, 10 января, приблизительно в 9:30 на блокпосте вооруженных формирований к югу от моста в Станице Луганской члены патруля Миссии видели очередь из около 3 000 человек, направлявшихся в подконтрольные правительству районы, и примерно 500 человек, ожидавших в очереди в противоположном направлении. На находящейся рядом автобусной остановке наблюдатели видели еще 500 человек. Спустя примерно 3 часа на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ), расположенном к северу от моста в Станице Луганской, наблюдатели видели около 120 человек в очереди на выход из подконтрольных правительству районов, а также примерно 250 человек, ожидавших в очереди в противоположном направлении.
Между двумя передовыми блокпостами незаконных вооруженных формирований на автодороге Н20 к югу от Еленовки (неподконтрольный правительству, 23 км к юго-западу от Донецка) члены патруля СММ видели, как небольшой трактор очищал дорогу от снега. Команда Миссии видела около 150 человек, которые стояли на заснеженной дороге, ожидая прохода из неподконтрольных правительству районов через нулевой блокпост Вооруженных сил Украины, расположенный в 3,5 км к северо-востоку от н. п. Березовое (подконтрольный правительству, 31 км к юго-западу от Донецка). Во время своего пребывания на этом участке патруль СММ видел, что с северной стороны блокпоста возле Березового было припарковано 11 автобусов. Трое водителей автобусов (40–49 лет) сказали, что они осуществляют регулярные перевозки людей между нулевыми блокпостами Вооруженных сил Украины и вооруженных формирований. Они также отметили, что проезд на дороге затруднен из-за снега и погодных условий.
Кроме того, на этом же блокпосте Вооруженных сил Украины в Березовом трое женщин (две в возрасте 50–59 лет и одна в возрасте 80–89 лет) сообщили СММ, что часами ждут автобус на холоде, чтобы проехать расстояние приблизительно в 7 км — от этого блокпоста до КПВВ в н. п. Новотроицкое (подконтрольный правительству, 36 км к юго-западу от Донецка). Присутствовавшие военнослужащие Вооруженных сил Украины сказали, что между этими двумя блокпостами курсирует недостаточное количество автобусов и ситуация усугубляется неблагоприятными погодными условиями на дорогах и обильными снегопадами.
Теги: Донбасс, КПВВ, очереди, проблемы, автобусы
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